    На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотник

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 21:40
    На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотник

    Неопознанный беспилотник был замечен над авиабазой НАТО в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

    По их данным, радары зафиксировали БПЛА в зоне безопасности базы в среду около 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому). Он пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой. На базе была немедленно объявлена тревога, на место прибыли военные и полиция. Установить тип беспилотника и обнаружить того, кто его запустил, пока не удалось.

    Авиабаза в Гайленкирхене играет важную роль в операциях НАТО по наблюдению за воздушным пространством на восточном фланге альянса. Там размещены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

    авиабаза НАТО Германия беспилотник

