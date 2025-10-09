İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Almaniyada yerləşən NATO aviabazasının üzərində naməlum PUA müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 22:35
    Almaniyada yerləşən NATO aviabazasının üzərində naməlum PUA müşahidə edilib

    Almaniyanın qərbindəki Qaylenkirxenedə (Şimali Reyn-Vestfaliya) yerləşən NATO aviabazasının üzərində naməlum pilotsuz uçuş aparatı (PUA) görüntülənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Der Spiegel" jurnalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Onların məlumatına görə, radarlar çərşənbə günü yerli vaxtla saat 19:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə 21:00) bazanın təhlükəsizlik zonasında PUA aşkar edib. O, uçuş-enmə zolağından aşağı hündürlükdə uçub. Dərhal bazada xəbərdarlıq elan edilib, hərbçilər və polis hadisə yerinə gedib. PUA-nın növü və operatoru hələ müəyyən edilməyib.

    Qaylenkirxene aviabazası NATO-nun alyansın Şərq cinahında hava nəzarəti əməliyyatlarında əsas rol oynayır. Orada havadan erkən xəbərdarlıq və nəzarət təyyarələri (AWACS) yerləşdirilib.

    NATO Almaniya PUA
    На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотник

    Son xəbərlər

    23:37
    Video

    Amerikalılar Zəngəzurda: dəhlizin Mehridən keçən hissəsi bu tarixdə inşa ediləcək

    Region
    23:16

    Türkiyə Rusiya ilə AES tikintisini müzakirə edir

    Region
    23:14

    Fidan: Türkiyə Qəzza məsələsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə səy göstərib

    Region
    23:12

    ABŞ Senatı yeddinci dəfə hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    23:08

    HƏMAS: "Rəfah" keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə yenidən fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    23:07

    Yermak: Ukrayna işğal etdiyi ərazilərdən 23 uşaq və yeniyetməni geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    22:51

    BMT: Qəzzaya lazımi yardım həcminin 20%-dən azı daxil olur

    Digər ölkələr
    22:35

    Almaniyada yerləşən NATO aviabazasının üzərində naməlum PUA müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    22:31

    HƏMAS davamlı atəşkəsin başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti