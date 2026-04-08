На западе Анголы из-за наводнений погибли 40 человек

На западе Анголы погибли 40 человек в результате наводнений, вызванных ливнями.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция SABC со ссылкой на службу по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Есть пропавшие без вести. Проводятся поисковые работы.

Необычно сильные ливни прошли на западе Анголы в начале недели. Более других пострадала столица страны Луанда и прибрежный город Бенгела. По уточненным данным, в этих городах разрушено более 600 домов, затоплено еще 9,5 тыс. От стихии пострадали 51 тыс. человек. Спасательные бригады продолжают работы. Городские службы ведут откачку воды из домов и раздают пострадавшим продукты питания.