İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 17:47
    Anqolada daşqınlar nəticəsində 40 nəfər ölüb

    Anqolanın qərbində daşqınlar nəticəsində 40 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SABC radiosu ölkənin fövqəladə hallarla mübarizə xidmətinə istinadən yayıb

    Bildirilib ki, itkin düşənlər var. Axtarış aparılır.

    Həftənin əvvəlində Anqolanın qərbində qeyri-adi güclü leysan yağışları yağıb. Ən çox ölkənin paytaxtı Luanda və sahilyanı şəhər Benqela zərər çəkib. Məlumata görə, bu şəhərlərdə 600-dən çox ev dağılıb, daha 9,5 min ev su altında qalıb. Təbii fəlakətdən 51 min nəfər zərər çəkib.

    Subasma (daşqın) Anqola Luanda
    На западе Анголы из-за наводнений погибли 40 человек
    Floods kill dozens as heavy rains hit Angola

