Anqolada daşqınlar nəticəsində 40 nəfər ölüb
- 08 aprel, 2026
- 17:47
Anqolanın qərbində daşqınlar nəticəsində 40 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SABC radiosu ölkənin fövqəladə hallarla mübarizə xidmətinə istinadən yayıb
Bildirilib ki, itkin düşənlər var. Axtarış aparılır.
Həftənin əvvəlində Anqolanın qərbində qeyri-adi güclü leysan yağışları yağıb. Ən çox ölkənin paytaxtı Luanda və sahilyanı şəhər Benqela zərər çəkib. Məlumata görə, bu şəhərlərdə 600-dən çox ev dağılıb, daha 9,5 min ev su altında qalıb. Təbii fəlakətdən 51 min nəfər zərər çəkib.
Son xəbərlər
19:16
Azərbaycan ABŞ-İsrail və İran müharibəsində sərgilədiyi mövqe ilə diplomatik balansı qorudu - RƏYAnalitika
19:13
Antalya-İsparta yolunda qəza olub, 7 nəfər ölüb, 7-si yaralanıbRegion
19:05
Serbiyalı nazir: "Enerji resurslarının tədarükünün artırılmasına dair Azərbaycanla danışıqlar aparırıq"Energetika
19:03
Media: İsrailin Livana zərbələrindən sonra İran Hörmüz boğazını bağlayıbRegion
18:59
Dünya Bankı Azərbaycanda yaxın iki il üçün iqtisadi artım proqnozunu yüksəldibMaliyyə
18:58
Əraqçi və Bayramov regiondakı cari vəziyyəti müzakirə ediblərXarici siyasət
18:58
Ərdoğan və Tramp İranla əldə olunan atəşkəs razılaşmasını müzakirə edibRegion
18:55
Ukrayna və Azərbaycan XİN başçıları əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblərXarici siyasət
18:55
Foto