На юго-западе Испании почти 400 человек эвакуировали из-за лесного пожара

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Около 400 человек были эвакуированы из-за лесного пожара, вспыхнувшего в понедельник в испанской провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия).

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

В районе муниципалитета Минас-де-Риотинто зафиксированы два очага возгорания, которые уже несколько часов не удается взять под контроль, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Андалусии.

Были эвакуированы 250 человек, живущие на севере города Эль-Кампильо (население 2 тысячи человек) и в поселке Трасласьерра. Еще 140 человек в целях предосторожности были вывезены из центра для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в Эль-Кампильо – их временно разместили в спортивном комплексе.

Из-за пожара, который приближается к Эль-Кампильо, был перекрыт участок трассы. В борьбе с огнем участвуют 130 пожарных и 19 самолетов-амфибий и вертолетов.