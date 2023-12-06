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На юго-востоке Индии из-за циклона "Мичаунг" погибли 17 человек

На юго-востоке Индии из-за циклона "Мичаунг" погибли 17 человек Не менее 17 человек погибли в штате Тамилнад на юго-востоке Индии из-за циклона "Мичаунг".
Другие страны
6 декабря 2023 г. 08:57
На юго-востоке Индии из-за циклона Мичаунг погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли в штате Тамилнад на юго-востоке Индии из-за циклона "Мичаунг".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция столицы штата города Ченнаи.

На него пришелся основной удар стихии, больше всего людей погибло из-за утоплений в низинных районах и ударов электрическим током при падении проводов линий электропередачи, несколько человек при этом удалось спасти.

"17 человек погибли в результате различных инцидентов, вызванных наводнениями из-за циклона. Зарегистрировано около 10 случаев утопления и поражения электрическим током, в связи с которыми была оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении полиции.

Циклон принес штормовой ветер и мощные ливни, которые парализовали жизнь в Ченнаи и пригородах. По данным местных властей, за минувшие двое суток в городе выпало более 330 мм осадков. Как указывает полиция, число погибших может возрасти при поступлении информации из соседних регионов.

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