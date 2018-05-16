Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На юге Мексики убит ведущий радиостанции.
Как передает Report, об этом сообщает AP.
Таким образом, число убитых журналистов в Мексике с 2012 года достигло 32 человек.
По словам губернатора штата Табаско, радиоведущий Хуан Карлос Уэрта был застрелен неизвестными в автомобиле. По его словам, это не случайное убийство. Убийство произошло, когда Уэрта выходил из дома.
Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов.
News DepartmentАвтор новости
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