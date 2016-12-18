На юге Мексики неизвестные расстреляли главу муниципалитета

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Глава муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака на юге Мексики стал жертвой неизвестных преступников.

Как передает Report, об этом сообщили представители властей.

По их информации, группа мужчин открыла огонь из автоматического оружия по Хосе Вильянуэве Родригесу, когда тот обедал со своим братом. От полученных ранений чиновник скончался на месте, его родственник в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Нападавшие скрылись с места происшествия, правоохранительные органы ведут их поиск. Сведений о возможных мотивах преступления обнародовано не было.

Во вторник, 13 декабря, Вильянуэва Родригес представил свой последний отчет в качестве главы муниципалитета. Срок его полномочий истекал 31 декабря.

Убийство главы Окотлана-де-Морелос стало шестым преступлением такого рода в Мексике в текущем году.