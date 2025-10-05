Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    На юге Китая обнаружено свыше 3 тыс. случаев заражения новым вирусом

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 19:06
    На юге Китая обнаружено свыше 3 тыс. случаев заражения новым вирусом

    Китайские врачи зафиксировали 3 181 новый случай заражения вирусом чикунгунья в южной провинции КНР Гуандун.

    Как передает Report, об этом сообщили в Региональном центре по контролю и профилактике заболеваний.

    Согласно информации, инфицированные были выявлены в период с 28 сентября по 4 октября.

    Переносчиком чикунгуньи являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. С 21 по 27 сентября в Гуандуне выявили 3 153 случая заражения этим вирусом, а с 14 по 20 сентября - 2 426 случаев. Борьба с распространением лихорадки осложняется частыми тайфунами в регионе. Проливные дожди и постоянная влажность являются благоприятной средой для размножения комаров.

    Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.

    вирус Китай комары

    Последние новости

    19:15

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по дзюдо взяла золото в командных соревнованиях - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    19:06

    На юге Китая обнаружено свыше 3 тыс. случаев заражения новым вирусом

    Другие страны
    18:53

    В центре Алабамы при перестрелке двое погибли, 12 человек пострадали

    Другие страны
    18:47

    США призвали Израиль остановить операцию против ХАМАС для обмена заложников

    Другие страны
    18:26

    ЦИК Молдовы: Партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%

    Другие страны
    18:21

    Азербайджанские боксеры завоевали на III Играх СНГ 24 медали

    Индивидуальные
    18:18

    Протестующие нанесли ущерб объектам культурного наследия в Тбилиси

    В регионе
    18:18

    Рубио: План по Газе включает создание палестинского правительства технократов

    Другие страны
    18:06

    Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением" при попытке удержать власть в Газе

    Другие страны
    Лента новостей