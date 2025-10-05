На юге Китая обнаружено свыше 3 тыс. случаев заражения новым вирусом

Китайские врачи зафиксировали 3 181 новый случай заражения вирусом чикунгунья в южной провинции КНР Гуандун.

Как передает Report, об этом сообщили в Региональном центре по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно информации, инфицированные были выявлены в период с 28 сентября по 4 октября.

Переносчиком чикунгуньи являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. С 21 по 27 сентября в Гуандуне выявили 3 153 случая заражения этим вирусом, а с 14 по 20 сентября - 2 426 случаев. Борьба с распространением лихорадки осложняется частыми тайфунами в регионе. Проливные дожди и постоянная влажность являются благоприятной средой для размножения комаров.

Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.