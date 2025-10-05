Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb
- 05 oktyabr, 2025
- 19:50
Çinli həkimlər ölkənin cənubundakı Quanqdonq əyalətində çikunqunya virusuna 3181 yeni yoluxma qeydə alıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Regional Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi (RCDC) məlumat yayıb.
Sentyabrın 21-dən 27-dək Quanqdonda bu virusa 3153, sentyabrın 14-dən 20-dək isə 2426 yeni yoluxma halı aşkar edilib.
Viruslar sentyabrın 28-dən oktyabrın 4-dək müəyyən edilib. Xəstəlik yalnız ağcaqanad dişləməsi zamanı ötürülür. Odur ki, bölgədə tez-tez baş verən tayfunlar qızdırmanın yayılmasına qarşı mübarizəni çətinləşdirir.
Güclü yağışlar və daimi rütubət ağcaqanadlar üçün əlverişli şərait yaradır. Hal-hazırda çikunqunya virusu üçün müalicə və ya peyvənd yoxdur. İnkubasiya dövrü adətən 3 ilə 12 gün arasında dəyişir. İnfeksiyaya yoluxmuş şəxslərdə qızdırma, titrəmə, bel və oynaqlarda ağrılar və səpgilər müşahidə olunur.