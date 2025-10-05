İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 05 oktyabr, 2025
    • 19:50
    Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb

    Çinli həkimlər ölkənin cənubundakı Quanqdonq əyalətində çikunqunya virusuna 3181 yeni yoluxma qeydə alıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Regional Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi (RCDC) məlumat yayıb.

    Sentyabrın 21-dən 27-dək Quanqdonda bu virusa 3153, sentyabrın 14-dən 20-dək isə 2426 yeni yoluxma halı aşkar edilib.

    Viruslar sentyabrın 28-dən oktyabrın 4-dək müəyyən edilib. Xəstəlik yalnız ağcaqanad dişləməsi zamanı ötürülür. Odur ki, bölgədə tez-tez baş verən tayfunlar qızdırmanın yayılmasına qarşı mübarizəni çətinləşdirir.

    Güclü yağışlar və daimi rütubət ağcaqanadlar üçün əlverişli şərait yaradır. Hal-hazırda çikunqunya virusu üçün müalicə və ya peyvənd yoxdur. İnkubasiya dövrü adətən 3 ilə 12 gün arasında dəyişir. İnfeksiyaya yoluxmuş şəxslərdə qızdırma, titrəmə, bel və oynaqlarda ağrılar və səpgilər müşahidə olunur.

