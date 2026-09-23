На юге Англии в ходе акции против мигрантов задержаны шесть человек

Британская полиция задержала на акции против беженцев на юге Англии шестерых человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщили в полиции Хэмпшира.

Согласно информации, во вторник вечером сотни людей вышли на митинг в Госпорте в знак протеста против прибытия в город лодки с мигрантами, которые провели в море более суток. Лодка в итоге приплыла в порт Дувра утром в среду.

"Представители общественности, внимательно следившие за передвижением судна, вышли на акции протеста в Госпорте и Портсмуте… были арестованы шесть человек", - отметили правоохранители.

Отмечается, что столкновения с полицией произошли после того, как собравшиеся узнали, что лодка в итоге приплыла в другой город.

Надувная лодка покинула побережье Нормандии в понедельник утром. За ней следило судно французской береговой охраны. Власти Франции заявили, что находившиеся в лодке люди отказались от помощи и были намерены во что бы то ни стало попасть в Британию.