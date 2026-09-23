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    İngiltərənin cənubunda miqrantlara qarşı keçirilən aksiyada 6 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 18:23
    İngiltərənin cənubunda miqrantlara qarşı keçirilən aksiyada 6 nəfər saxlanılıb

    Böyük Britaniya polisi İngiltərənin cənubunda miqrantlara qarşı keçirilən aksiyada 6 nəfəri saxlayıb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hempşir polisindən bildirilib.

    Məlumata görə, sentyabrın 22-si axşam saatlarında yüzlərlə insan dənizdə bir sutkadan çox vaxt keçirmiş miqrantların olduğu qayığın şəhərə girişinə etiraz əlaməti olaraq Qosportda mitinqə çıxıb. Nəticədə qayıq sentyabrın 23-ü səhər saatlarında Duvr limanına çatıb.

    "Gəminin hərəkətini diqqətlə izləyən ictimaiyyət nümayəndələri Qosport və Portsmutda etiraz aksiyalarına çıxıblar... 6 nəfər həbs edilib", - hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları vurğulayıblar.

    Qeyd olunub ki, polislə toqquşmalar qayığın başqa şəhərə gedib çatdığı məlum olandan sonra yekunlaşıb.

    Qayıq sentyabrın 21-i səhər saatlarında Normandiya sahillərindən yola düşüb. Onu Fransa sahil mühafizə gəmisi izləyib. Fransa rəsmiləri bildiriblər ki, qayıqdakı insanlar köməkdən imtina ediblər və nəyin bahasına olursa-olsun Britaniyaya getmək niyyətində olublar.

    Qanunsuz miqrasiya İngiltərə
    На юге Англии в ходе акции против мигрантов задержаны шесть человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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