    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 07:54
    На выборах Нью-Йорка впервые с 1969 года проголосовали рекордные 2 млн человек

    Впервые за более чем полвека 2 млн человек приняли участие в голосовании на муниципальных выборах в Нью-Йорке, по итогам которых будет определен новый мэр мегаполиса.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила избирательная комиссия города.

    "Мы официально сообщаем, что достигли показателя в 2 млн голосов - впервые с 1969 года", - говорится в заявлении.

    В Нью-Йорке проживает порядка 8,5 млн человек. На предыдущих выборах градоначальника в 2021 году общая явка составила 1,15 млн.

    Помимо выборов мэра, жителям Нью-Йорка предлагалось проголосовать по нескольким муниципальным должностям, в том числе выбрать окружного прокурора и члена городского совета.

    выборы Нью-Йорк
    Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs verib

