На выборах Нью-Йорка впервые с 1969 года проголосовали рекордные 2 млн человек
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 07:54
Впервые за более чем полвека 2 млн человек приняли участие в голосовании на муниципальных выборах в Нью-Йорке, по итогам которых будет определен новый мэр мегаполиса.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила избирательная комиссия города.
"Мы официально сообщаем, что достигли показателя в 2 млн голосов - впервые с 1969 года", - говорится в заявлении.
В Нью-Йорке проживает порядка 8,5 млн человек. На предыдущих выборах градоначальника в 2021 году общая явка составила 1,15 млн.
Помимо выборов мэра, жителям Нью-Йорка предлагалось проголосовать по нескольким муниципальным должностям, в том числе выбрать окружного прокурора и члена городского совета.
Последние новости
08:17
Фото
Неисправный грузовик вызвал затор на Зыхском шоссе в БакуИнфраструктура
07:54
На выборах Нью-Йорка впервые с 1969 года проголосовали рекордные 2 млн человекДругие страны
07:27
Фото
Видео
По меньшей мере семеро погибли при крушении самолета в Кентукки - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
07:10
Семь человек, включая детей, погибли при пожаре в СургутеВ регионе
06:38
Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 66Другие страны
06:22
CBS: Демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-ЙоркаДругие страны
05:50
Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страныДругие страны
05:17
Глава Пентагона заявил о еще одном сбитом судне с наркотикамиДругие страны
04:43