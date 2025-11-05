На выборах Нью-Йорка впервые с 1969 года проголосовали рекордные 2 млн человек

Впервые за более чем полвека 2 млн человек приняли участие в голосовании на муниципальных выборах в Нью-Йорке, по итогам которых будет определен новый мэр мегаполиса.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила избирательная комиссия города.

"Мы официально сообщаем, что достигли показателя в 2 млн голосов - впервые с 1969 года", - говорится в заявлении.

В Нью-Йорке проживает порядка 8,5 млн человек. На предыдущих выборах градоначальника в 2021 году общая явка составила 1,15 млн.

Помимо выборов мэра, жителям Нью-Йорка предлагалось проголосовать по нескольким муниципальным должностям, в том числе выбрать окружного прокурора и члена городского совета.