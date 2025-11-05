İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 08:00
    Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs verib

    Son yarım əsrdə ilk dəfə olaraq Nyu-Yorkda keçirilən bələdiyyə seçkilərində 2 milyon nəfər iştirak edib. Bu seçkilərin nəticəsində meqapolisin yeni meri müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə şəhər seçki komissiyası "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Rəsmi olaraq bildiririk ki, 2 milyon səsə çatmışıq – bu, 1969-cu ildən bəri ilk dəfədir", – deyə bəyanatda qeyd olunub.

    Nyu-Yorkda təxminən 8,5 milyon insan yaşayır. 2021-ci ildə keçirilmiş əvvəlki mer seçkilərində ümumi iştirak sayı 1,15 milyon nəfər olmuşdu.

    Mer seçkisi ilə yanaşı, Nyu-York sakinlərinə bir neçə bələdiyyə vəzifəsi üzrə səs vermək, o cümlədən dairə prokuroru və şəhər şurasının üzvünü seçmək təklif olunub.

    На выборах Нью-Йорка впервые с 1969 года проголосовали рекордные 2 млн человек

