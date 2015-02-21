​На востоке Украины проходит обмен пленными

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В окрестностях Луганска начался обмен пленными между украинскими военными и сепаратистами.

Как передает Report, с каждой стороны предполагается поменять более 30 человек.

Ранее представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что ДНР предполагает обменять до 39 украинских военных, число пленных со стороны самопровозглашенной ЛНР она не уточнила.

При этом президент Украины Петр Порошенко в своем "Твиттере" написал, что в ближайшее время "на свободе окажутся 140 украинских героев".