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На востоке США закрылись первые избирательные участки

На востоке США закрылись первые избирательные участки Первые участки закрылись в 03:00 по бакинскому времени на востоке США
Другие страны
4 ноября 2020 г. 03:19
На востоке США закрылись первые избирательные участки

Первые участки закрылись в 03:00 по бакинскому времени на востоке США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первыми заканчивают голосование часть участков в Индиане и Кентукки.

В четыре часа ночи по бакинскому времени закроются участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию, также закроются Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 4:30 по бакинскому времени закрываются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 5 часов по бакинскому времени закроются сразу 15 штатов и округ Колумбия.

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