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На востоке Китая эвакуировали свыше 150 тыс. человек из-за тайфуна

На востоке Китая эвакуировали свыше 150 тыс. человек из-за тайфуна Власти Китая провели эвакуацию более 150 тыс. жителей в провинции Фуцзянь на востоке страны в связи с приближением супертайфуна "Гаеми".
Другие страны
25 июля 2024 г. 09:11
На востоке Китая эвакуировали свыше 150 тыс. человек из-за тайфуна

Власти Китая провели эвакуацию более 150 тыс. жителей в провинции Фуцзянь на востоке страны в связи с приближением супертайфуна "Гаеми".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, тропический циклон ураганной силы обрушится на регион 25 июля во второй половине дня. Приостановлена работа более 70 паромных маршрутов, отменено около 100 авиарейсов.

Согласно оценке метеорологов, тайфун продолжит двигаться в северо-западном направлении со скоростью 10-15 км в час. Под влиянием "Гаеми" на территории Фуцзяни идут дожди, в некоторых населенных пунктах за сутки выпало более 170 мм осадков. Администрация провинции приняла меры в связи с объявленным повышенным уровнем экстренного реагирования.

СМИ сообщают о том, что на Тайване из-за тайфуна два человека погибли, еще 201 пострадал.

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Версия на английском языке China evacuates over 150,000 as super typhoon Goni approaches

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