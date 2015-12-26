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    ​На востоке Китая 18 человек остаются под завалами после обрушения шахты

    Инцидент произошел накануне в провинции Шаньдун, 10 шахтеров были спасены в тот же день

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ После обрушения гипсовой шахты на востоке Китая под завалами остаются 18 человек, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Инцидент произошел накануне в провинции Шаньдун, 10 шахтеров были спасены в тот же день.

    Еще до одного человека спасатели добрались позже. Остальные 18 шахтеров оказались заблокированы на двух разных участках шахты, доступ затруднен из-за деформации тоннеля.

    Отмечается, что обрушение могло быть вызвано произошедшим в регионе землетрясением, ведется расследование.

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