 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На востоке Индии в ДТП пострадали более 30 человек

    Шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Более 30 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в округе Малда штата Западная Бенгалия на востоке Индии.

    Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этомсообщает издание Business Standard.

    По данным источника, автобус, направлявшийся из Фаракки, столкнулся с грузовиком около заправочной станции Султангандж (Sultangunj) около 12.30 по местному ( 11:00 по Баку) времени  в воскресенье.

    "По нашим подсчетам, 32 человека получили ранения", — заявил источник.

    По словам источника, оба водителя пострадали. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу округа Малда.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi