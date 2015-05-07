На военном полигоне в Турции произошел мощный взрыв

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на полигоне 20-й танковой бригады ВС Турции в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала Sanliurfa.com, в расположенных вблизи полигона домах в городе Шанлыурфа выбиты окна. К месту происшествия прибыло большое число пожарных машин и карет скорой помощи.

Возможной причиной взрыва называется детонация хранившихся на складе боеприпасов при плановом уничтожении вооружения с истекшим сроком годности. По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет.