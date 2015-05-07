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    На военном полигоне в Турции произошел мощный взрыв

    По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на полигоне 20-й танковой бригады ВС Турции в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным портала Sanliurfa.com, в расположенных вблизи полигона домах в городе Шанлыурфа выбиты окна. К месту происшествия прибыло большое число пожарных машин и карет скорой помощи.

    Возможной причиной взрыва называется детонация хранившихся на складе боеприпасов при плановом уничтожении вооружения с истекшим сроком годности. По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет.

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