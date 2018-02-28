На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия письма

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ После вскрытия подозрительного письма на военной базе в окрестностях столицы США пострадали одиннадцать человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в Twitter сообщили местные спасатели.

Инцидент произошел в округе Арлингтон под Вашингтоном.

"Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании (базы)", — говорится в сообщении.

Пожарные уточнили, что трое доставленных в больницы пациентов находятся в стабильном состоянии.