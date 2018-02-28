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    На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия письма

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ После вскрытия подозрительного письма на военной базе в окрестностях столицы США пострадали одиннадцать человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в Twitter сообщили местные спасатели.

    Инцидент произошел в округе Арлингтон под Вашингтоном.

    "Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании (базы)", — говорится в сообщении.

    Пожарные уточнили, что трое доставленных в больницы пациентов находятся в стабильном состоянии.

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