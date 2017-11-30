 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На военной базе в Польше произошла стрельба, есть погибший

    © Fotolia / Vesta48

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На военной базе в Польше произошла стрельба. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. 

    По данным радио RMF FM, на территории военного комплекса в Ожише "утром во время передачи обязанностей часового один из сотрудников охранной компании сделал неконтролируемый выстрел в сторону другого охранника". По неофициальной информации, мужчина был ранен в спину. На месте происшествия работает военная жандармерия, изъят пистолет, из которого произошел выстрел. Проверяться будет, в частности то, имели ли часовые необходимую квалификацию, в том числе разрешение на использование оружия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi