На военной базе в Польше произошла стрельба, есть погибший

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На военной базе в Польше произошла стрельба.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

По данным радио RMF FM, на территории военного комплекса в Ожише "утром во время передачи обязанностей часового один из сотрудников охранной компании сделал неконтролируемый выстрел в сторону другого охранника". По неофициальной информации, мужчина был ранен в спину. На месте происшествия работает военная жандармерия, изъят пистолет, из которого произошел выстрел. Проверяться будет, в частности то, имели ли часовые необходимую квалификацию, в том числе разрешение на использование оружия.