    На велогонке в ФРГ из-за массового столкновения пострадали около 70 человек

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 17:41
    На велогонке в ФРГ из-за массового столкновения пострадали около 70 человек

    Порядка 70 участников велогонки Riderman пострадали в результате массового столкновения недалеко от города Бад-Дюрхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

    По его словам, речь идет о "массовом падении". Отмечается, что не менее 20 человек получили серьезные травмы, еще 25 участников были доставлены в больницы с легкими травмами.

    Точное число пострадавших пока не сообщается.

    Almaniyada velosiped yarışı zamanı baş verən güclü toqquşma nəticəsində 70-ə yaxın yaralı var

