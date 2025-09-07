На велогонке в ФРГ из-за массового столкновения пострадали около 70 человек

Порядка 70 участников велогонки Riderman пострадали в результате массового столкновения недалеко от города Бад-Дюрхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, речь идет о "массовом падении". Отмечается, что не менее 20 человек получили серьезные травмы, еще 25 участников были доставлены в больницы с легкими травмами.

Точное число пострадавших пока не сообщается.