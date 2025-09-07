İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 07 sentyabr, 2025
    • 17:54
    Almaniyada velosiped yarışı zamanı baş verən güclü toqquşma nəticəsində 70-ə yaxın yaralı var

    Almaniyanın cənub-qərbindəki Baden-Vürtemberq federal əyalətinin Bad Dürrheim şəhəri yaxınlığında baş verən güclü toqquşma nəticəsində Riderman velosiped yarışının 70-ə yaxın iştirakçısı xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DPA agentliyi polis nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, söhbət "kütləvi eniş"dən gedir. Ən azı 20 nəfərin ağır xəsarət aldığı, daha 25 iştirakçının isə yüngül xəsarətlərlə xəstəxanalara aparıldığı qeyd edilir.

    Qurbanların dəqiq sayı barədə hələlik məlumat verilmir.

    На велогонке в ФРГ из-за массового столкновения пострадали около 70 человек

