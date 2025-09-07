Almaniyada velosiped yarışı zamanı baş verən güclü toqquşma nəticəsində 70-ə yaxın yaralı var
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 17:54
Almaniyanın cənub-qərbindəki Baden-Vürtemberq federal əyalətinin Bad Dürrheim şəhəri yaxınlığında baş verən güclü toqquşma nəticəsində Riderman velosiped yarışının 70-ə yaxın iştirakçısı xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DPA agentliyi polis nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, söhbət "kütləvi eniş"dən gedir. Ən azı 20 nəfərin ağır xəsarət aldığı, daha 25 iştirakçının isə yüngül xəsarətlərlə xəstəxanalara aparıldığı qeyd edilir.
Qurbanların dəqiq sayı barədə hələlik məlumat verilmir.
Son xəbərlər
18:00
Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
17:54
Almaniyada velosiped yarışı zamanı baş verən güclü toqquşma nəticəsində 70-ə yaxın yaralı varDigər ölkələr
17:51
Britaniya miqrantların hərbi obyektlərdə yerləşdirilməsi variantını araşdırırDigər ölkələr
17:46
Almaniya əhalisi hakim koalisiyadan narazıdırDigər ölkələr
17:45
İsrail və Danimarkanın XİN rəhbərləri Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı mübahisə ediblərDigər
17:43
Gəncədə dağıntılar altında qalan şəxslərin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:40
Sumqayıtda 72 yaşlı kişi dənizdə batıbHadisə
17:32
WSJ: Aİ-ABŞ ticarət razılaşması iflasa uğrama riski altındadırDigər ölkələr
17:20