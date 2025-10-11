В Украине ввели санкции против лиц и компаний из России и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 8 человек и 14 юридических лиц из России, Китая, Казахстана и других стран.

Как передает Report, соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента Украины.

Среди физических лиц 7 россиян, в том числе генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель компании из КНДР KOMID Рим Йон Хек.

Среди юридических лиц насчитывается 7 российских производственных предприятий, 4 китайских фирмы, по 1 компании из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. В документе говорится, что указанные санкции согласованы с Японией.

Также отмечается, что с июня текущего года в рамках синхронизации санкций с США, Канадой, Великобританией, Японией и ЕС Киев ввел ограничения против 281 физического лица и 633 юридических лиц.