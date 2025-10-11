Ukrayna Rusiya və KXDR-dən olan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 11 oktyabr, 2025
    • 20:33
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya, Çin, Qazaxıstan, KXDR və Türkiyədən 8 fiziki və 14 hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq fərman Ukrayna Prezidentinin İşlər İdarəsinin saytında yerləşdirilib.

    Şəxslər arasında yeddi rusiyalı, o cümlədən "Alrosa" şirkətinin baş direktoru Pavel Marinyçev, Tula Patron Zavodunun direktoru Sergey Lukin və KXDR-in KOMİD şirkətinin nümayəndəsi Rim Yon Xek də var.

    Hüquqi şəxslərə Rusiyanın yeddi istehsal şirkəti, Çinin bir firması və Türkiyə, Qazaxıstan və Seyşel adalarından bir şirkət daxildir. Sənəddə bu sanksiyaların Yaponiya ilə razılaşdırıldığı bildirilir.

    Həmçinin qeyd edilir ki, bu ilin iyun ayından etibarən ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Yaponiya və Avropa İttifaqı (Aİ) ilə sanksiyaların sinxronlaşdırılması çərçivəsində Kiyev 281 fiziki və 633 hüquqi şəxsə məhdudiyyətlər qoyub.

