На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.

Как передает Report, oб этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

“Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна их наивысших цен. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки”, - сказал министр.

Оржель подчеркнул, что Украина не согласится платить за газ “политическую цену”.

Министр также добавил, что Украина заинтересована получать доход от транзита российского газа через свою территорию.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" истекает 31 декабря 2019 года. Ранее "Газпром" предлагал Украине просто продлить на год действующий контракт.