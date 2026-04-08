На Turkish Digital Leaders Summit с участием Азербайджана обсудят вопросы кибербезопасности

Взаимодействие стран Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере кибербезопасности становится ключевым фактором противодействия трансграничной киберпреступности.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса Qaztech Евгений Питолин.

По его словам, киберпреступность не имеет границ, а сами злоумышленники все чаще выбирают страны ОТГ для своего физического присутствия, в том числе ориентируясь на условия работы и цифровую среду.

Питолин отметил, что наряду с межгосударственными соглашениями особую роль играет практическое взаимодействие, которое зачастую развивается быстрее государственных механизмов. В качестве примера он привел ежегодную научно-практическую конференцию в Казахстане, где обсуждаются реальные кейсы кибератак и защиты, а также проходят международные соревнования формата CTF с участием специалистов из разных стран.

Он также сообщил, что в текущем году ожидается проведение Turkish Digital Leaders Summit с участием Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Турции. В рамках мероприятия предусмотрены отдельные масштабные блоки по кибербезопасности, а также образовательные модули по управлению киберрисками на уровне корпораций и государств.

По мнению эксперта, именно практическое сотрудничество, обмен опытом и прямое взаимодействие профессиональных сообществ стран ОТГ формируют эффективную систему реагирования на современные киберугрозы.