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На Трафальгарской площади в Лондоне может появиться памятник Елизавете II

На Трафальгарской площади в Лондоне может появиться памятник Елизавете II Памятник королеве Великобритании Елизавете II может появиться на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 17:03
На Трафальгарской площади в Лондоне может появиться памятник Елизавете II

Памятник королеве Великобритании Елизавете II может появиться на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона.

Как передает Report со ссылкой на Times, соответствующую инициативу обсуждают министры страны и чиновники королевского двора.

Источники издания в правительстве сообщили, что монументом можно увековечить 70-летнее правление Елизаветы II. Кроме того, рассматривается возможность назвать в честь нее улицы, парки и прочие объекты.

Как пишет газета, последние 20 лет на четвертом постаменте Трафальгарской площади появлялись лишь временные экспозиции. При этом столичные чиновники и политики многие годы неоднократно намекали, что это место береглось для памятника Ее величеству.

Отметим, что похороны британской королевы состоятся 19 сентября, и будут продолжаться с 11 утра до 19:30.

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Версия на английском языке UK may create permanent memorial to Queen on Trafalgar Square

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