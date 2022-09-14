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В Лондоне проходит публичное прощание с Елизаветой II

В Лондоне проходит публичное прощание с Елизаветой II Публичное прощание с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II началось в 20:00 по бакинскому времени в Вестминстерском дворце в Лондоне.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 20:33
В Лондоне проходит публичное прощание с Елизаветой II

Публичное прощание с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II началось в 20:00 по бакинскому времени в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Публику стали пускать в Вестминстерский холл здания британского парламента по окончании литургии, которую отслужили духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл. На богослужении присутствовал король Карл III и другие дети монарха - принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. Кроме того, в холле находились наследник престола принц Уэльский Уильям, его брат принц Гарри и другие члены монаршей семьи, а также глава британского правительства Лиз Трасс.

У жителей и гостей королевства будет четыре с половиной дня, чтобы попрощаться с королевой. Вестминстерский холл - самый вместительный и старинный зал парламента - будет открыт до 09:30 19 сентября - дня государственных похорон монарха.

Напомним, что Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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