На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 10:22
    Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на юге Тайваня.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

    Эпицентр находился в 72,1 км к северо-востоку от портового города Гаосюн, очаг залегал на глубине 7,8 км.

    Землетрясение произошло в 13:00 по местному времени. По данным ведомства, информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала.

    Это не первое землетрясение на острове в последние месяцы. 12 июня на востоке острова были зафиксированы толчки магнитудой 6,2. 8 и 18 октября на востоке Тайваня произошли землетрясения магнитудой 5 и 5,3 соответственно. 31 октября землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в уезде Хуалянь.

    Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olub

