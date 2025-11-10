На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 10:22
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на юге Тайваня.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.
Эпицентр находился в 72,1 км к северо-востоку от портового города Гаосюн, очаг залегал на глубине 7,8 км.
Землетрясение произошло в 13:00 по местному времени. По данным ведомства, информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала.
Это не первое землетрясение на острове в последние месяцы. 12 июня на востоке острова были зафиксированы толчки магнитудой 6,2. 8 и 18 октября на востоке Тайваня произошли землетрясения магнитудой 5 и 5,3 соответственно. 31 октября землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в уезде Хуалянь.
