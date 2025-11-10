Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 10:29
Tayvanın cənubunda 5,3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə adanın Mərkəzi Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Qaosyun liman şəhərindən 72,1 km şimal-şərqdə, ocağı 7,8 km dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ yerli vaxtla saat 13:00-da baş verib. Qurumun məlumatına görə, dağıntı və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.
