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На Тайване около 30 человек пострадали при ударе тайфуна "Данас"

На Тайване около 30 человек пострадали при ударе тайфуна "Данас" По меньшей мере 28 человек пострадали в ночь на понедельник, когда тайфун "Данас" обрушился на юго-запад Тайваня.
Другие страны
7 июля 2025 г. 05:50
На Тайване около 30 человек пострадали при ударе тайфуна Данас

По меньшей мере 28 человек пострадали в ночь на понедельник, когда тайфун "Данас" обрушился на юго-запад Тайваня.

Как сообщает Report со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям острова, 2 853 человека были эвакуированы в безопасные районы.

По данным тайваньского Центрального метеорологического управления, тайфун принес с собой ливни и ветер, скорость которого достигала 40 м/с, с порывами до 50 м/с.

Из-за тайфуна 85 113 домохозяйств столкнулись с перебоями в энергоснабжении. К настоящему времени подача электричества частично восстановлена, 48 671 из них по-прежнему остается без света. В некоторых прибрежных районах закрыты все офисы и школы.

Согласно информации синоптиков, тайфун сейчас смещается на север вдоль западного побережья острова.

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