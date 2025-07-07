На Тайване около 30 человек пострадали при ударе тайфуна "Данас"

По меньшей мере 28 человек пострадали в ночь на понедельник, когда тайфун "Данас" обрушился на юго-запад Тайваня.
Как сообщает Report со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям острова, 2 853 человека были эвакуированы в безопасные районы.
По данным тайваньского Центрального метеорологического управления, тайфун принес с собой ливни и ветер, скорость которого достигала 40 м/с, с порывами до 50 м/с.
Из-за тайфуна 85 113 домохозяйств столкнулись с перебоями в энергоснабжении. К настоящему времени подача электричества частично восстановлена, 48 671 из них по-прежнему остается без света. В некоторых прибрежных районах закрыты все офисы и школы.
Согласно информации синоптиков, тайфун сейчас смещается на север вдоль западного побережья острова.