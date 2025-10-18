На следующей неделе ожидается визит вице-президента США в Израиль
Другие страны
- 18 октября, 2025
- 14:11
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Израиль в понедельник, чтобы обсудить ход реализации соглашения о возвращении тел заложников в секторе Газа и прекращении войны.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что Вэнс также обсудит переход ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа, который касается разоружения группировки ХАМАС.
Официального подтверждения из Вашингтона пока не поступало.
Последние новости
14:23
Deloitte: Азербайджанский бизнес ожидает наибольшего роста в строительстве и транспортеБизнес
14:11
На следующей неделе ожидается визит вице-президента США в ИзраильДругие страны
14:05
МИД Румынии: Бухарест намерен ускорить реализацию совместных проектов с АзербайджаномВнешняя политика
14:01
Военный руководитель Киева: Столице срочно нужна энергетическая поддержкаДругие страны
13:52
Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцыВ регионе
13:46
Deloitte: Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильнойБизнес
13:26
Фото
В Гяндже состоялось открытие музея сражений при ЧанаккалеKультурная политика
13:04
Министерство национальной обороны Турции: Мы всегда будем рядом с АзербайджаномВ регионе
12:59