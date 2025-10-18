Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    На следующей неделе ожидается визит вице-президента США в Израиль

    Другие страны
    18 октября, 2025
    14:11
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Израиль в понедельник, чтобы обсудить ход реализации соглашения о возвращении тел заложников в секторе Газа и прекращении войны.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Отмечается, что Вэнс также обсудит переход ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа, который касается разоружения группировки ХАМАС.

    Официального подтверждения из Вашингтона пока не поступало.

    Gələn həftə ABŞ vitse-prezidentinin İsrailə səfəri gözlənilir

