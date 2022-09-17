На северо-западе Пакистана прошли митинги против терроризма в регионе

Сотни жителей пакистанского города Сват (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) вышли на улицы, чтобы выразить протест в связи с активизацией радикальных группировок в регионе.

Сотни жителей пакистанского города Сват (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) вышли на улицы, чтобы выразить протест в связи с активизацией радикальных группировок в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Doon.

По ее данным, на этой неделе жители Свата провели митинг, на котором потребовали от полиции предпринять меры в отношении экстремистов. В противном случае демонстранты пригрозили устроить сидячую забастовку на одной из центральных улиц города, а также "взять закон в свои руки".

В последние месяцы на северо-западе Пакистана, несмотря на присутствие в регионе крупного контингента из полицейских, военных, а также сотрудников органов безопасности республики, продолжается рост числа террористических атак. Целями нападений становятся политические деятели, госслужащие, военнослужащие и представители правоохранительных органов республики.