На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
- 26 марта, 2026
- 18:57
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Японии.
Об этом Report сообщает со ссылкой Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:18 по местному (18:18 по бакинскому) времени в 173 км к востоку от города Мориока (префектура Иватэ, остров Хонсю).
Очаг залегал на глубине 7 км, сведений о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.
Угроза цунами не объявлялась.
