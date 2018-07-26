На севере Вьетнама разбился военный самолет

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Военный самолет потерпел крушение в провинции Нгеан на севере Вьетнама, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел около полудня по местному времени, место аварии находится в ста километрах от города Винь.

Информации о жертвах не поступало, однако судя по обломкам на месте происшествия, самолет взорвался.

Источник среди местных властей сообщает, что двое военных, которые находились на борту самолета, погибли. Причины происшествия пока не ясны.