На севере Мексики перевернулся автобус с мигрантами

Автобус, на борту которого находились 60 мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.

Автобус, на борту которого находились 60 мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ДТП получили травмы по меньшей мере 25 человек.

Пострадавшим был оказана необходимая медицинская помощь. Состояние по меньшей мере 10 из них оценивается как тяжелое, бригады скорой помощи доставили их в больницы региона. Автобус следовал из города Тапачула в южном штате Чьяпас на границу с США.

Власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление из-за превышения скорости.