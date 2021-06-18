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На севере Мексики перевернулся автобус с мигрантами

На севере Мексики перевернулся автобус с мигрантами Автобус, на борту которого находились 60 мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.
Другие страны
18 июня 2021 г. 19:24
На севере Мексики перевернулся автобус с мигрантами

Автобус, на борту которого находились 60 мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ДТП получили травмы по меньшей мере 25 человек.

Пострадавшим был оказана необходимая медицинская помощь. Состояние по меньшей мере 10 из них оценивается как тяжелое, бригады скорой помощи доставили их в больницы региона. Автобус следовал из города Тапачула в южном штате Чьяпас на границу с США.

Власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление из-за превышения скорости.

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