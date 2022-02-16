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На севере Лаоса нашли заразные для человека коронавирусы летучих мышей

На севере Лаоса нашли заразные для человека коронавирусы летучих мышей В популяции подковоносых летучих мышей, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса, биологи обнаружили три ранее неизвестных вида коронавирусов. Все они могут проникать в человеческие клетки.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 20:15
На севере Лаоса нашли заразные для человека коронавирусы летучих мышей

В популяции подковоносых летучих мышей, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса, биологи обнаружили три ранее неизвестных вида коронавирусов. Все они могут проникать в человеческие клетки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишут ученые в научном журнале Nature.

"Мы провели первую "перепись" коронавирусов, поражающих популяции летучих мышей на севере Лаоса. Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых, BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, оказались близкими родственниками SARS-CoV-2. Они способны заражать человеческие клетки", - пишут исследователи.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции ученые со всего мира исследуют историю происхождения SARS-CoV-2 и ищут другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены циркулируют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах.

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