На севере КНР из-за взрыва за предприятии погибли 9 человек
Другие страны
- 20 января, 2026
- 10:14
В результате взрыва на сталелитейном заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли девять человек, еще один числится пропавшим без вести.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Спасательные работы продолжаются.
По данным местного аварийно-спасательного штаба, взрыв произошел в воскресенье в 15:03 на заводе по производству листового проката Baogang United Steel в городе Баотоу. Согласно предыдущим сообщениям, взрыв произошел в сферическом резервуаре с насыщенной водой и паром емкостью 650 кубометров.
Последние новости
10:36
Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 ЯнваряВнешняя политика
10:23
Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работаВнутренняя политика
10:20
МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 ЯнваряВнешняя политика
10:14
МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогодыВнутренняя политика
10:14
На севере КНР из-за взрыва за предприятии погибли 9 человекДругие страны
10:07
Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в ДавосеДругие страны
09:49
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские винаДругие страны
09:38
В Японии пропал вертолет с тремя людьми на бортуДругие страны
09:35