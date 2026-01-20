Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    На севере КНР из-за взрыва за предприятии погибли 9 человек

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 10:14
    В результате взрыва на сталелитейном заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли девять человек, еще один числится пропавшим без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Спасательные работы продолжаются.

    По данным местного аварийно-спасательного штаба, взрыв произошел в воскресенье в 15:03 на заводе по производству листового проката Baogang United Steel в городе Баотоу. Согласно предыдущим сообщениям, взрыв произошел в сферическом резервуаре с насыщенной водой и паром емкостью 650 кубометров.

