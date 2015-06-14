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    ​На севере Индии в ДТП погибли 17 человек, 30 пострадали

    Грузовик протаранил два трактора с прицепами, в которых находились паломники

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, еще 30 пострадали в ДТП северном индийском штате Уттар-Прадеш.

    Как передает Report, об этом на своем сайте сообщила газета The Indian Express.

    Авария произошла около деревни Харчандпур. Грузовик протаранил два трактора с прицепами, в которых находились паломники. Среди погибших - 12 женщин и пятеро детей. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной ДТП стало значительное превышение скорости водителем грузового автомобиля.

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