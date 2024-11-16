На севере Индии при пожаре в больнице погибли 10 детей

По меньшей мере 10 пациентов детского отделения больницы в городе Джханси штата Уттар-Прадеш на севере Индии погибли в результате пожара.

По меньшей мере 10 пациентов детского отделения больницы в городе Джханси штата Уттар-Прадеш на севере Индии погибли в результате пожара.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.

"Хотя большинство детей были спасены, по предварительной информации, 10 детей погибли в результате этого несчастного случая", - сказал журналистам представитель местной администрации Авинаш Кумар.

"Согласно полученным от сотрудников отделения данным, пожар вспыхнул около 22:35 (21:05 по бакинскому времени)", - добавил Кумар. Врачи и медперсонал эвакуировали пациентов, разбив окна палаты, заполненной дымом, прежде чем пожарные прибыли на место. "37 детей были благополучно спасены", - отметил Кумар.

Одна из предполагаемых причин пожара - короткое замыкание. "Мы сформировали комитет для расследования причины пожара", - указали власти.