О нас

На севере Индии при пожаре в больнице погибли 10 детей

На севере Индии при пожаре в больнице погибли 10 детей По меньшей мере 10 пациентов детского отделения больницы в городе Джханси штата Уттар-Прадеш на севере Индии погибли в результате пожара.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 01:18
На севере Индии при пожаре в больнице погибли 10 детей

По меньшей мере 10 пациентов детского отделения больницы в городе Джханси штата Уттар-Прадеш на севере Индии погибли в результате пожара.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.

"Хотя большинство детей были спасены, по предварительной информации, 10 детей погибли в результате этого несчастного случая", - сказал журналистам представитель местной администрации Авинаш Кумар.

"Согласно полученным от сотрудников отделения данным, пожар вспыхнул около 22:35 (21:05 по бакинскому времени)", - добавил Кумар. Врачи и медперсонал эвакуировали пациентов, разбив окна палаты, заполненной дымом, прежде чем пожарные прибыли на место. "37 детей были благополучно спасены", - отметил Кумар.

Одна из предполагаемых причин пожара - короткое замыкание. "Мы сформировали комитет для расследования причины пожара", - указали власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi