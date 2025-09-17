Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    На севере Индии из-за муссонных дождей погибли 17 человек

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 12:28
    На севере Индии из-за муссонных дождей погибли 17 человек

    Из-за муссонных дождей и оползней в индийском штате Уттаракханд (на севере Индии) в течение двух суток погибли 17 человек, свыше 20 пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New Indian Express.

    В городе Дехрадуне повреждена транспортная инфраструктура, обрушены жилые дома. Мощным паводком смыты мосты на реках Риспана и Биндал, что затруднило оказание помощи пострадавшим.

    В регионе временно закрыты школы, прекращена работа государственных учреждений.

    Индия муссонные дожди оползни пострадавшие пропавшие без вести
    Hindistanda musson yağışları səbəbindən 17 nəfər həlak olub

    Последние новости

    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    12:57

    Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика

    Другие страны
    Лента новостей