На севере Индии из-за муссонных дождей погибли 17 человек

Из-за муссонных дождей и оползней в индийском штате Уттаракханд (на севере Индии) в течение двух суток погибли 17 человек, свыше 20 пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New Indian Express.

В городе Дехрадуне повреждена транспортная инфраструктура, обрушены жилые дома. Мощным паводком смыты мосты на реках Риспана и Биндал, что затруднило оказание помощи пострадавшим.

В регионе временно закрыты школы, прекращена работа государственных учреждений.