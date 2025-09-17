На севере Индии из-за муссонных дождей погибли 17 человек
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 12:28
Из-за муссонных дождей и оползней в индийском штате Уттаракханд (на севере Индии) в течение двух суток погибли 17 человек, свыше 20 пропали без вести.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New Indian Express.
В городе Дехрадуне повреждена транспортная инфраструктура, обрушены жилые дома. Мощным паводком смыты мосты на реках Риспана и Биндал, что затруднило оказание помощи пострадавшим.
В регионе временно закрыты школы, прекращена работа государственных учреждений.
Последние новости
13:31
"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионовФутбол
13:27
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%Финансы
13:24
Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООНВ регионе
13:17
WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслугБизнес
13:16
Новым председателем Верховного суда России назначен КрасновВ регионе
13:16
За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДДВнутренняя политика
13:12
СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на стальДругие страны
12:58
Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млнДругие страны
12:57