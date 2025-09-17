İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Hindistanda musson yağışları səbəbindən 17 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:46
    Hindistanda musson yağışları səbəbindən 17 nəfər həlak olub

    Hindistanın şimalında yerləşən Uttarakhand ştatında musson yağışları və torpaq sürüşmələri nəticəsində iki gün ərzində 17 nəfər həlak olub, 20-dən çox insan itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New Indian Express" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Dehradun şəhərində nəqliyyat infrastrukturu zədələnib, yaşayış evləri dağılıb. Rispana və Bindal çayları üzərindəki körpülər güclü daşqın nəticəsində yararsız hala düşüb, bu da zərərçəkənlərə yardım göstərilməsini çətinləşdirib.

    Bölgədə məktəblər müvəqqəti olaraq bağlanıb, dövlət qurumlarının fəaliyyəti dayandırılıb.

    Hindistan musson yağışları
