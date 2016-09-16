На севере Хомса при обстреле боевиков погибли семь человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, 14 ранены при обстреле со стороны боевиков на севере сирийского Хомса.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Нолвости, об этом сообщил представитель сирийской правительственной армии.

"Вчера с 1 часа 10 минут до 6 часов утра обстрелам из стрелкового оружия, минометов и реактивных систем залпового огня подверглись позиции правительственных войск и мирные жители в районе населенных пунктов Теснин, Тайр-Маала, Кафер-Нан, Кормос, Тейб-Гарбия, кварталы Аля-Баси и Баяза на северной окраине города Хомса. Погибли семь человек, ранено 14", — сказал сирийский офицер на брифинге, трансляция которого велась в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Сирийскими военнослужащими ответный огонь не открывался. "Подчиненные мне войска будут далее неукоснительно выполнять указания руководства Сирии о соблюдении условий режима прекращения боевых действий", — отметил офицер.