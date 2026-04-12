Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    На севере Гаити по меньшей мере 30 человек погибли в давке у старинной крепости

    • 12 апреля, 2026
    • 06:48
    На севере Гаити по меньшей мере 30 человек погибли в давке у старинной крепости

    Не менее 30 человек погибли в результате давки, произошедшей вблизи старинной цитадели Лаферьер в сельской местности на севере Гаити.

    Как передает Report, об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на руководителя департамента гражданской обороны Северного департамента страны Жана Анри Пети.

    Согласно данным издания, одна из самых знаменитых достопримечательностей карибского государства - крепость Лаферьер, возведенная в начале XIX столетия, - оказалась переполнена посетителями по случаю национальных праздничных мероприятий.

    Огромное количество собравшихся людей спровоцировало давку, жертвами которой, по предварительным подсчетам, стали 30 человек.

    Представители местных властей заявили о начале расследования произошедшего и допускают, что число погибших может возрасти, указывает Le Nouvelliste.

