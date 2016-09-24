 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На севере Алжира столкнулись два поезда, 40 человек ранены

    Еще два человека до сих пор находятся под обломками

    Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек получили ранения в результате столкновения двух железнодорожных составов на севере Алжира.

    Как передает Report, об этом сообщает франкоязычный алжирский новостной портал TSA Algerie.

    Как сообщается, инцидент произошел в городе Бумердес. В национальной железнодорожной компании уточнили, что столкнулись два пассажирских поезда, следовавших в одном направлении.

    По словам представителей экстренных служб, еще два человека до сих пор находятся под обломками.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi