На севере Алжира столкнулись два поезда, 40 человек ранены

Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек получили ранения в результате столкновения двух железнодорожных составов на севере Алжира.

Как передает Report, об этом сообщает франкоязычный алжирский новостной портал TSA Algerie.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Бумердес. В национальной железнодорожной компании уточнили, что столкнулись два пассажирских поезда, следовавших в одном направлении.

По словам представителей экстренных служб, еще два человека до сих пор находятся под обломками.