На саммите НАТО в Варшаве примут участие 18 президентов и 21 глава правительства

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 18 президентов, 21 глава правительства, 41 министр иностранных дел и 39 министров обороны примут участие в саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На саммит зарегистрировалось 2103 человек, 65 делегаций из 28 стран НАТО и 26 государств-партнеров, а также представители ООН, ЕС, Всемирного банка и штаб-квартиры НАТО.

7 июля президент Польши Анджей Дуда встретится с делегацией НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. 8 июля они примут участие в открытии международной экспертной конференции "НАТО в защиту мира: 2016 и после". Первая встреча глав государств и правительств запланирована на 15:30 по местному времени (17:30 по бакинскому времени). В этот день могут быть приняты решения, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО.

Второй день саммита начнется с утренней дискуссии об Афганистане. Во второй половине дня в сессии, посвященной сотрудничеству с ЕС, примут участие председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Освещать работу саммита будут 2 тыс. журналистов. В обеспечении безопасности саммита задействованы 6 тыс. полицейских.