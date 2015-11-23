Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Маурисио Макри. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным Национальной избирательной палаты страны, полученным после подсчета 98,83% бюллетеней, за кандидата из оппозиционной партии "Республиканское предложение" Маурисио Макри проголосовали 51,44% избирателей, за его соперника - представителя правящего альянса "Фронт за победу" Даниэля Сциоли - 48,56%. Явка составила более 80%.

Сциоли признал свое поражение и поздравил соперника с победой. "Народ Аргентины выбрал нового президента - Маурсио Макри, которого я только что поздравил по телефону", - сказал политик, отметив, что прошедшие выборы можно назвать образцовыми с точки зрения демократии. Он пожелал Макри удачи на посту президента и выразил надежду, что его оппонент "сохранит все достижения" действующего правительства.