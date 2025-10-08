Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 05:08
    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

    На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое соучастие в так называемом геноциде в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.

    "На меня, министров Крозетто и Таяни (главы Минобороны и МИД - ред.), а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения", - заявила Мелони.

    Премьер-министр открыто обвиняет политических оппонентов в использовании "палестинского вопроса" в качестве инструмента внутриполитической борьбы.

