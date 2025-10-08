На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 05:08
На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое соучастие в так называемом геноциде в секторе Газа.
Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.
"На меня, министров Крозетто и Таяни (главы Минобороны и МИД - ред.), а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения", - заявила Мелони.
Премьер-министр открыто обвиняет политических оппонентов в использовании "палестинского вопроса" в качестве инструмента внутриполитической борьбы.
Последние новости
05:08
На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный судДругие страны
04:39
Цена золота на Comex продолжает обновлять рекордыФинансы
04:20
Хакеры атаковали более 12 юридических и технологических фирм СШАДругие страны
03:52
СМИ: "Бавария" намерена продлить контракт с КейномФутбол
03:16
Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые мерыДругие страны
02:44
Не менее двух человек погибли при обрушении здания в МадридеДругие страны
02:07
Постпред Азербайджана рассказал в ООН об инициативах Баку по борьбе с терроризмомВнешняя политика
01:36
Кортеж президента Нобоа обстреляли в ЭквадореДругие страны
01:12