На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое соучастие в так называемом геноциде в секторе Газа.

Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.

"На меня, министров Крозетто и Таяни (главы Минобороны и МИД - ред.), а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения", - заявила Мелони.

Премьер-министр открыто обвиняет политических оппонентов в использовании "палестинского вопроса" в качестве инструмента внутриполитической борьбы.